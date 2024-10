A Cuneo inaugurata la stazione mobile dei Carabinieri

È una normale stazione dei Carabinieri, ma viaggia su quattro ruote. Si tratta della stazione mobile dell'Arma inaugurata a Cuneo dal comandante provinciale Marco Piras e dal prefetto Mariano Savastano.

Il furgone è munito anche di un pannello solare e di un gruppo elettrogeno. All'interno c'è un ufficio dove i militari possono ricevere denunce e segnalazioni, fornire informazioni e stampare moduli come in caserma. All'esterno una pattuglia si occuperà di vigilare la strada e le attività commerciali.

Il presidio di sicurezza verrà dislocato in corso Giolitti, una delle aree più "calde" della città dal punto di vista del degrado urbano e della microcriminalità. Ma potrà muoversi anche altrove, a seconda delle esigenze. L'idea, spiega il prefetto, è quella di assicurare una presenza stabile delle forze dell'ordine nel corso, dove è già attivo in alcuni orari un ufficio distaccato della Polizia Locale.

"È un'altra espressione di vicinanza dell'Arma alla popolazione" conferma il comandante Piras, cui si affianca il recente arrivo di due nuovi carabinieri di quartiere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA