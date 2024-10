Sigillo civico a Greco, 'dà lustro all'Egizio e alla città'

"Avere un direttore che ha tutte queste competenza e background e che fa diventare l'elemento della divulgazione, dell'apertura, del fascino, un punto centrale, declinato nella concretezza, ha costruito un'identità della città e del museo, che è un luogo in cui tutti ci riconosciamo. E dando lustro al museo Egizio dà lustro alla città". A dirlo il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, consegnando il Sigillo civico al direttore del Museo Egizio, Christian Greco.

Di lui, il sindaco ha ricordato "la capacità di coniugare rigore scientifico e legame con Torino pur non essendo torinese di nascita. Greco è uno studioso prima di tutto - prosegue -, una cosa importante in un momento come questo, perché per fare cultura bisogna possederla". A questo, aggiunge Lo Russo, "unisce la capacità e la consapevolezza dell'importanza di diffondere la cultura al largo pubblico che è un elemento essenziale". Anche la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo ha sottolineato le "qualità comunicative di Greco, fatte di passione e empatia, la sua grande competenza e le capacità manageriali".



