Cinema: 'Barriera è casa mia', con biglietto ''sospeso'

(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Torna Un'estate al cinema - Barriera è casa mia, rassegna cinematografica organizzata dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema e dal Cineteatro Monterosa nel quartiere di Barriera di Milano con ospiti e incontri dal 6 luglio al 12 agosto.Sono 18 appuntamenti in sei percorsi tematici per un totale di 21 film fra lungometraggi, documentari e cortometraggi, in versione silent movie con l'ausilio di cuffie. Commedie, pellicole d'essai, grandi classici e film indipendenti presso l'Arena Cineteatro Monterosa da 100 posti in via Brandizzo a Torino; il biglietto è unico e ha un costo di 3 euro, le proiezioni avranno inizio alle 21.30.

Aprirà i battenti lunedì 6 luglio con La luna su Torino di Davide Ferrario, autore simbolo nell'anno di Torino Città del Cinema.

"'Un'Estate al Cinema - dice Massimo Garbi, responsabile del Cineteatro Monterosa - è finalmente realtà. Ritorna nel cortile dell'Oratorio Salesiano Michele Rua il cinema all'aperto che ha avuto inizio negli anni '50, quando l'esperienza cinematografica era un elemento di fortissima aggregazione sociale". "Come Associazione Museo Nazionale del Cinema - spiega il presidente Vittorio Sclaverani - siamo contenti della partnership con il Cineteatro Monterosa. Attiveremo la pratica del biglietto sospeso: il pubblico potrà acquistare un biglietto in più da donare a chi non se lo può permettere. Il lunedì sarà dedicato ai film di finzione, il mercoledì ai documentari e al cinema del reale, il venerdì ci sarà una proposta dedicata a famiglie e nuove generazioni".

Tra gli ospiti Davide Ferrario, Milad Tangshir, Valentina Noya, Luigi D'Alife, Azzurra Fragale, Erika Mattarella, Guido Cortese, Andrea Lupi, Mono Carrasco, Fabrizio Accatino, Nadia Bertuglia, Alessandro Castelletto ed Enrico Verra. (ANSA).