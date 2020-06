Corruzione sanità piemontese,19 indagati

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - "Turbativa d'asta e corruzione" sono i reati ipotizzati nell'operazione 'Molosso', che ha portato la guardia di finanza a perquisire una trentina tra ospedali, Asl, aziende e abitazioni private. Interrotto, secondo l'accusa, un "malcostume diffuso, fatto di gare d'appalto truccate e di ipotesi di corruzione all'interno della sanità piemontese".

Indagate 19 persone e 5 società, sono stati sequestrati conti correnti riconducibili a tangenti ricevute da un indagato.

Ipotizzati danni al Servizio sanitario nazionale a vantaggio, di un'azienda torinese e di una multinazionale veneta leader nella fornitura di prodotti e apparecchiature mediche. Nel mirino alcuni appalti per la fornitura di camici e divise per medici e infermieri stilate per l'accusa per favorire la multinazionale.

All'ospedale di Alessandria le indagini avrebbero individuato la corruzione di un coordinatore infermieristico membro della commissione per l'appalto di prodotti e apparecchiature chemioterapiche, favorendo una specifica società.