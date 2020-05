Grecia, dal 15 al 30 giugno test per chi arriva dal Piemonte

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - A partire dal 15 giugno i voli internazionali saranno ammessi negli aeroporti greci di Atene e Salonicco ma se l'aereo proviene da uno degli aeroporti dell'elenco delle aree "ad alto rischio" stilato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (che per l'Italia sono Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto) i passeggeri saranno sottoposti a un test all'arrivo. Se negativo, il passeggero si metterà in auto-quarantena per 7 giorni in un albergo designato dalle autorità greche. Se positivo, la quarantena sarà di 14 giorni. Lo si legge sul sito dell'ambasciata greca. Questo per quanto riguarda la 'fase 1' er il turismo in Grecia, cioè fino al 30 giugno. Dall'1 luglio i controlli saranno 'causal'.