Promozione turismo della birra Marche, sito web e "passaporto"

Il turismo della birra parte dalle Marche. Le Marche sono infatti la prima Regione in Italia ad aver sviluppato un progetto per la valorizzazione e promozione sul turismo della birra denominato "Le Strade della Birra", che è anche un progetto di valorizzazione a 360 gradi del territorio: tra le iniziative, oltre a una brochure con mappatura della birra nelle Marche e indicazioni turistiche sui comuni coinvolti, un sito web in cui trovare informazioni e al quale iscriversi per scaricare con qr il "passaporto digitale" per usufruire di sconti e vantaggi in strutture convenzionale.

E' stato realizzato con la collaborazione dell'Associazione nazionale "Città della birra" (coinvolge 21 Comuni marchigiani nei quali sono collocati altrettanti birrifici e altri due situati in Umbria e Abruzzo) e dall'associazione di produttori "Marche di birra". Negli ultimi cinque anni, due aziende marchigiane hanno vinto il premio come birrificio artigianale dell'anno (Nel 2019 "Mukkeller" di Porto Sant'Elpidio e nel 2021 "MC77" di Serrapetrona. La presentazione dell'iniziativa ad Ancona, a Palazzo Leopardi, alla presenza dell'assessore regionale Andrea Maria Antonini. Per l'Associazione nazionale "Città della birra", c'erano il vice presidente Giovanni Breccia, sindaco di Monte Porzio, il direttore Luca Marcelli e, videocollegato, Massimo Cardellini, consigliere delegato dal Comune di Apecchio, dove ha sede l'associazione.

"La birra, dunque - ha sottolinea Antonini - come porta di accesso diffusa sul territorio e veicolo di conoscenza della vasta gamma di offerte turistiche esperienziali, soprattutto legate all'ambiente, che le Marche sono in grado di offrire ai visitatori". "La produzione - ha ricordato - ha assunto ormai un ruolo importante tant'è che numerosi sono i birrifici artigianali e agricoli, attrezzati per accogliere i turisti che desiderano degustare la birra direttamente in azienda. Una crescita esponenziale che, dopo Toscana e Lazio, fa delle Marche la regione dell'Italia centrale con la più alta concentrazione di microbirrifici. Ciò testimonia la vitalità del comparto e dei birrifici marchigiani, la maggior parte dei quali sono gestiti da giovani imprenditori che hanno manifestato un forte spirito d'iniziativa impegnandosi in un settore innovativo. Molti birrifici poi si trovano nell'entroterra, la loro promozione si intreccia con quella legata ai borghi marchigiani".

Nelle Marche esistono oltre 40 birrifici tra agricoli, artigianali e sono circa 700mila gli appassionati di birra artigianale. Le Marche sono la quinta regione in Italia per produzione di orzo e i suoi birrifici producono oltre 300 tipi di birre. La Regione si è anche dotata di una legge apposita di promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola, la quale prevede l'individuazione di un soggetto per l'attuazione di queste specifiche azioni, individuato tramite bando, nell'Associazione nazionale "Città della birra".

Quest'ultima, è nata nel 2015 e il suo presidente è il sindaco di Apecchio, Vittorio Nicolucci. Attualmente riunisce 23 Comuni, di cui 21 marchigiani (Apecchio, Sassocorvaro, Monte Cerignone, Pesaro, Fermignano, Colli al Metauro, Fano, Monte Porzio, Cantiano, Serra Sant'Abbondio, San Lorenzo in Campo, Arcevia, Corinaldo, Monsano, Cupramontana, Serrapetrona, Morrovalle, Colmurano, Ripe San Ginesio, Petritoli, Comunanza) e il Comune di Montone in Umbria e quello di Fossa in Abruzzo.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il portale www.stradedellabirra.it che contiene una sezione dedicata alla commercializzazione dei prodotti, alle degustazioni e alle visite nei birrifici, offrendo una panoramica sugli eventi, musei e punti di interesse, attività sportive, culturali e di svago, strutture ricettive e ristoranti.

"Sarà un portale interattivo - spiegato Marcelli - che consentirà al visitatore di interagire attivamente e condividere la propria esperienza: a tal fine è stata introdotta la possibilità di creare contenuti, esprimere valutazioni e condividere le impressioni e le emozioni del viaggio o dell'esperienza vissuta, anche attraverso i canali social".

Prevista anche una versione mobile del portale che permette una navigazione facile da qualsiasi tipo di device. Ma davvero innovativo sarà il "Passaporto per gli aloturisti", quale vero e proprio strumento di fidelizzazione dei beer lovers, che sarà possibile scaricare dal sito. A tale scopo è stata creata una versione elettronica del passaporto. Ad ogni checkpoint, presso un birrificio, un ristorante o bar affiliato, il turista può ottenere sconti e agevolazioni sull'acquisto di prodotti nei birrifici, nei musei, nei ristoranti e nelle attività ricettive presenti sul portale.

Il progetto prevede anche altre attività, a cominciare dalla realizzazione di una campagna fotografica e di video promozionali, visibili sul canale YouTube di "Città della Birra", alla rivisitazione e ristampa della mappa regionale dei birrifici, con l'integrazione dei ventuno Comuni aderenti all'associazione ed un elenco dettagliato ed aggiornato dei birrifici attivi nel territorio regionale. (ANSA).