Promozione Marche a Bit Milano con chef Firmamento stellato

Un "Firmamento stellato" di chef marchigiani per raccontare le Marche alla Bit (Borsa internazionale del turismo) a Milano. La collaborazione con gli chef stellati marchigiani e l'unione regionale dei cuochi, per porre l'enogastronomia e le eccellenze regionali come grande veicolo di promozione delle Marche, è la novità di quest'anno per l'appuntamento con l'evento nazionale più importante di promozione del settore turistico, in programma alla Fiera Milano City dal 12 al 14 febbraio. Le iniziative delle Marche sono state presentate stamattina ad Ancona dal presidente Francesco Acquaroli e dal direttore dell'Atim (Agenzia Turismo e Internazionalizzazione Marche) Marco Bruschini. Per la Regione, in particolare, alla Bit 2023, l'obiettivo, ha rimarcato Acquaroli, l'obiettivo è "costruire un'immagine forte delle Marche in Italia e all'estero e i presupposti ci sono tutti".

"La Bit - ha detto il presidente che è anche assessore al Turismo - rappresenta un'occasione importante per far conoscere al grande pubblico e agli operatori quanto di meglio la nostra regione è in grado di offrire. Avremo anche l'opportunità di fare il punto sul turismo nelle Marche, illustrando gli ottimi risultati del 2022 e le grandi aspettative per il 2023. Sarà un'opera di promozione a 360 gradi che coinvolgerà i territori, le eccellenze e i distretti".

Alla presentazione hanno partecipato sei chef stellati marchigiani con una Stella Michelin: Davide Di Fabio del ristorante La Gioconda di Gabicce Mare; Stefano Ciotti ("Nostrano" di Pesaro), Errico Recanati ("Andreina di Loreto), Nikita Sergeev ("L'Arcade di Porto San Giorgio"), Pierpaolo Ferracuti ("Retroscena" di Porto San Giorgio). Enrico Mazzaroni "Il Tiglio" di Montemonaco). Sono partner dell'iniziativa che si terrà lunedì 13 febbraio, nello spazio Bit a loro dedicato ("Firmamento stellato"), con uno show cooking, in collaborazione con gli studenti degli Istituti alberghieri delle Marche. I cuochi stellati hanno sottolineato l'impegno della Regione a dare risalto al settore strategico con un fine ben chiaro: valorizzare in Italia ma soprattutto all'estero i prodotti eccellenti del territorio marchigiano e la grande qualità che offre. I sei stellati hanno anche sottolineato come per la prima volta, insieme alla Regione, si sia creato "un clima di squadra e collaborazione per promuovere le Marche". Sono pronti a stupire la platea con piatti realizzati che coniugano tradizione e innovazione, valorizzando prodotti diversi delle Marche: da vitellone Igp e gambero rosa, con olio al sesamo, e brodo con tartufo nero, alle trippette di pesce in umido con finocchiella, dal cappelletto in brodo ma abbinato a pasta con tartufo nero, all'ostrica con crema girasole, fico e lenticchie nere.

Gli chef saranno affiancati da studenti degli istituti alberghieri delle Marche, per un'esperienza formativa di alto valore. In rappresentanza degli istituti, è intervenuto il dirigente scolastico dell'istituto Alberghiero Panzini di Senigallia, Alessandro Impoco. In apertura, domenica 12 febbraio, la Regione ha voluto lo spazio degustativo all'Unione Cuochi Marche che delizieranno gli ospiti con il "menù della domenica", presentato dal presidente dell'associazione, Luca Santini.

"Enogastronomia e nostre eccellenze come grande veicolo di promozione delle Marche. - ha ribadito Acquaroli - Ci aspettiamo un interesse nei confronti della nostra regione che si sta scoprendo molto forte anche all'estero, sfruttando anche i nuovi collegamenti aerei che diventano un'opportunità per l'intero comparto e per intercettare nuovi flussi turistici".

Lo 'stand' dedicato alle Marche a Milano "sarà completamente nuovo, studiato per ospitare la moltitudine di eventi in programma. - ha spiegato Bruschini - La parte convegnistica avrà luogo nello spazio 'Agorà' che ospiterà più di 35 talk, un ampio spazio dedicato agli incontri BtoB e una novità composta da uno spazio su due piani, che ospiterà l'angolo del gusto del 'Firmamento stellato' e uno spazio espositivo a sorpresa che scopriremo nei prossimi giorni. Il tutto circondato da immagini e video promozionali del nostro territorio". (ANSA).