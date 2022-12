Digitale fa volare piattaforma piccoli produttori cibo Appennino

Il digitale fa volare "Best of the Apps - Apennines Local Food" la piattaforma digitale nata nel 2018 rivolta ai piccoli produttori di specialità gastronomiche dell'Appennino e, quindi, per dare impulso all'economia dell'area appenninica e che si è trasformata lo scorso anno da iniziativa solidale della Fondazione Aristide Merloni di Fabriano (Ancona), a commerciale, con l'aggiunta di nuove figure tra cui il fabrianese Jonathan Strabbioli amministratore della società.

Nel 2022 la piattaforma ha potuto contare su 4.300 ordini con 50mila vendite totali e soprattutto la presenza su sette marketplace. "Le competenze digitali - ha commentato il presidente della Fondazione, Francesco Merloni - sono vitali per le imprese, soprattutto per quelle ubicate nelle aree interne e per quelle di piccole dimensioni. Non mi stancherò mai di ripeterlo il nostro territorio ha bisogno di infrastrutture e quelle digitali sono necessarie per essere competitivi e tornare a crescere. Il digitale rappresenta la vera porta di accesso al futuro", ha concluso.

L'iniziativa si articola in diversi ambiti: valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità, turismo, coltivazione di precisione, allevamento, salute, sicurezza del territorio. Per il 2023, il progetto punta a raddoppiare le vendite in Italia e espandere ancora di più la presenza nei mercati Europa, magari aprendone altri oltreoceano. (ANSA).