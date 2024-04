Primo Maggio, nelle Marche manifestazione regionale ad Amandola

"Costruiamo insieme un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale": è il titolo dell'iniziativa promossa da Cgil, Cisl e Uil Marche e dal Comune di Amandola (Fermo) per celebrare il Primo Maggio, festa dei Lavoratori, nelle Marche, a partire dalle ore 10:30. Partecipano i tre segretari generali dei sindacati: Giuseppe Santarelli, della Cgil Marche, Marco Ferracuti, segretario, della Cisl Marche, e Claudia Mazzucchelli, della Uil Marche.

Il corteo prenderà il via alle 10:30 dal Monumento degli Alpini e alle 11 è previsto il comizio in piazza Risorgimento.

Nella regione sono previste altre iniziative istituzionali alle quali partecipano Cgil, Cisl e Uil: a Matelica, Pioraco, Recanati, Porto Recanati e Civitanova Marche, in provincia di Macerata mentre ad Ancona, a Sirolo, al parco della Repubblica, alle ore 17, con "Lavoro in sicurezza, sicurezza del lavoro" con la partecipazione di Tiziana Mosca, Cgil, Alessandro Mancinelli, Cisl e Giorgio Andreani, Uil.

"Nelle Marche il 4% della popolazione detiene oltre il 20% della ricchezza e oltre un terzo della popolazione vive con un reddito sotto i 15mila euro all'anno. Siamo convinti che ci siano le condizioni per mettere in campo una serie di azioni volte a redistribuire la ricchezza e creare una società più equa e giusta e siamo pronti a confrontarci con tutti gli interlocutori a cominciare da quelli Istituzionali ma è urgente passare dalle parole ai fatti", commentano i segretari dei sindacati confederali.



