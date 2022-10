Tartufo: Acqualagna solidale con Comuni alluvionati, a Pergola Ruscella d'oro

Aperta ufficialmente la 57/a Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna (Pesaro Urbino): la Fiera prosegue nel prossimo weekend, nel lungo ponte di Ognissanti, per terminare il 13 novembre. Il sindaco Luca Lisi ha chiamato sul palco di Teatro Conti, tutti i sindaci dei comuni del territorio colpiti dalla recente alluvione che ha provocato devastazione e anche morti (12 persone, oltre a una persona ancora dispersa, ma nella zona del Senigalliese e non nel Pesarese). Simbolicamente ha insignito della Ruscella d'Oro alla Città di Pergola, che ha dovuto annullare la Fiera del Tartufo. A ritirare il premio la sindaca Simona Guidarelli: "Il nostro territorio - ha ricordato - è stato sconvolto dall'alluvione, abbiamo subito delle ferite profonde, danni di entità diverse, ora c'è bisogno che tutti gli enti a più livelli collaborino per dare risposte. Per noi è stata una grande dimostrazione di solidarietà, - ha aggiunto - speriamo che sia anche l'occasione, che il tartufo possa diventare un canale di collaborazione importante per il futuro come lo è in questo 2022".

Il prefetto di Pesaro Urbino Tommaso Ricciardi si è complimentato con Luca Lisi per la grande solidarietà mostrata e ha sottolineato quanto sia importante la collaborazione con i sindaci del territorio: "Se questo territorio - ha ribadito - non ha riscontrato vittime dell'alluvione è grazie all'immediato soccorso dei sindaci". Orgoglioso anche il presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini, per questa solidarietà. Alla giornata inaugurale presenti diverse autorità, tra le quali l'assessore regionale alla Protezione Civile Stefano Aguzzi, poi ancora i neo eletti in Parlamento Mirco Carloni e Antonio Baldelli.

L'assessore Aguzzi ha ribadito l'impegno concreto della Regione per i comuni alluvionati e ha rimarcato quanto il tartufo prosperi in questo territorio grazie all'integrità dell'ambiente. "Un territorio è integro quando è vissuto, quando si mantiene sano l'ambiente, la natura e in questo caso l'opera dei tartufai".

Quest'anno ricorre il 60/o anniversario della morte di Enrico Mattei, - ha ricordato il sindaco Lisi - nostro più illustre cittadino al quale rendiamo tributo attraverso una mostra permanente. Acqualagna è orgogliosa del traguardo raggiunto e come il cavatore prende con cura e amore il prezioso frutto della terra anche noi dobbiamo prendere con altrettanta cura e amore quanto ci è stato affidato".. Il sindaco ha accompagnato le autorità nei luoghi della Fiera: al Mercato del Gusto, e in piazza Mattei dando il via all'apertura degli stand dei commercianti di tartufo, poi visita negli stand dei ristoratori, al Risto Tartufo, già affollatissimo L'evento è organizzato dal Comune di Acqualagna con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il sostegno della Regione Marche e di Food Brand Marche. (ANSA).