Ascoli torna capitale oliva, al via 9/o Ascoliva Festival

Ascoli Piceno torna ad essere capitale mondiale dell'oliva con la nona edizione di "Ascoliva Festival": al via oggi, 10 agosto, fino al 21 agosto, con il claim "L'ottava meraviglia del mondo". L'edizione 2022 di Ascoliva manterrà la stessa formula vincente degli anni precedenti, con l'oliva ascolana del Piceno Dop protagonista insieme ad altri 12 piatti della tradizione locale predisposti da sei produttori del territorio. La novità di questa edizione è "Ascoliva Plus", in raccordo con il Comune di Ascoli e con il coinvolgimento di Connfcommercio e dell'associazione Wap, per creare una vera e propria rete di accoglienza.

Hanno aderito ben 35 attività, tra cui anche musei civici e trenino turistico, oltre a negozi e locali, che concederanno sconti e agevolazioni a tutti i turisti o ascolani che presenteranno uno speciale coupon incluso nel biglietto per le degustazioni di Ascoliva. L'obiettivo è quello di garantire, attraverso Ascoliva, promozione per Ascoli e benefici per tutte le componenti cittadine. "Ascoliva Festival - afferma il sindaco Marco Fioravanti - si ripropone con il proprio format vincente che lo ha portato a diventare una manifestazione di rilievo nazionale, grazie anche alla grande filiera interistituzionale che si è creata. Stiamo dimostrando che tutti uniti si possono ottenere grandi risultati.

Lo scorso anno abbiamo avuto tantissime presenze turistiche, ma quest'anno contiamo di migliorare ancora. E come sempre Ascoliva affiancherà le degustazioni con incontri e iniziative anche culturali. La città sarà particolarmente coinvolta, anche per quanto riguarda la rete commerciale". (ANSA).