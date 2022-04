Vinitaly: Marche protagoniste con 107 aziende e tanti eventi

Taglio del nastro per la 54/a edizione del Vinitaly a Verona dopo le interruzioni per la pandemia: la Regione Marche torna grande protagonista con ben 107 aziende presenti e un fitto programma di eventi sia dentro che fuori VeroFiere. Stasera, all'ora dell'aperitivo, il vice presidente della Regione e assessore all'agricoltura Mirco Carloni, nel prestigioso contesto cittadino della terrazza di Torre dei Lamberti, ha presenziato il "brindisi ad alta quota" all'interno del percorso "Vinitaly and the city" nel cuore di Verona, in cui visitatori e giornalisti hanno degustare un calice di vino marchigiano. Il primo giorno del ritorno di Vinitaly per le Marche si conclude all'insegna del Verdicchio, con l'iniziativa promossa dall'Istituto tutela vini marchigiani presso la galleria d'arte moderna 'Studio La Citta', dove va in scena "Verdicchio Smoked".

Le Marche del vino, con circa 11 mila imprese nel settore, 17.500 ettari di superficie coltivata e oltre 800 mila ettolitri di produzione annua, si presentano al Vinitaly forti di un'annata che registra +5,4% delle esportazioni a enologiche marchigiane per un corrispettivo di di 57,6 milioni di euro.

La Regione Marche - spiega l'amministrazione regionale - ha inteso caratterizzare la presenza a questa edizione del Vinitaly proponendo negli spazi espositivi il nuovo branding "Marche, Land of excellence" con cui da Expo Dubai in poi si presenterà su tutti gli scenari internazionali. "L'eccellenza è ciò che identifica la nostra terra e le nostre produzioni in maniera trasversale: dall'enogastronomia al lusso, dalla moda alla meccanica, dai mobili a tutte le filiere produttive", ha ricordato Carloni: "Sul Vinitaly abbiamo investito risorse consistenti, superiori a 350 mila euro per garantire le migliori opportunità alle imprese marchigiane". (ANSA).