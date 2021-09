Food Brand Marche al Sana di Bologna

(ANSA) - ANCONA, 09 SET - Grano, pasta e vino marchigiani protagonisti al Sana di Bologna, il salone internazionale dedicato al biologico e al naturale in corso dal 9 al 12 settembre, che quest'anno vedrà per la prima volta i campioni bio enogastronomici della regione riunirsi in unico stand realizzato da Food Brand Marche, l'associazione di produttori agroalimentari regionali che raccoglie e promuove 32 marchi certificati e somma un fatturato aggregato di circa 850 milioni di euro. Protagonisti del primo appuntamento in presenza dopo l'emergenza pandemica saranno la Cooperativa agricola La terra e il cielo, assieme alla storica cooperativa Gino Girolomoni e i 2 consorzi di riferimento per l'enologia marchigiana: l'Istituto marchigiano di tutela vini e il Consorzio vini piceni. La collettiva (al padiglione 37 stand D64-E63) assume particolare significato anche alla luce della forte propensione green registrata dai produttori agricoli marchigiani e dal recente Patto regionale per il distretto biologico unico, siglato con l'obiettivo di realizzare la più grande area europea attenta allo sviluppo di una pratica sostenibile e alla salute dei consumatori. Per il direttore di Food Brand Marche, Alberto Mazzoni: "Secondo il rapporto Ismea dello scorso anno, nel 2019 è cresciuto di un terzo il numero di produttori biologici nelle Marche; un incremento importante che porta a 105mila gli ettari coltivati da quasi 4mila operatori. Una tendenza green - ha aggiunto Mazzoni - che fa della nostra regione una dei principali hub del bio in Italia, con un'incidenza sul totale delle superfici coltivate di oltre il 22%, contro la media nazionale al 15,8%. Tra i settori di una pratica a forte valore aggiunto e strategica anche in chiave turistica, è forte il processo di transizione anche del vino marchigiano: dopo la Calabria, siamo la seconda regione in Italia per incidenza bio sul vigneto, con una quota percentuale altissima (41,9%, a quasi 6mila ettari) contro una media italiana ferma al 18,8%". Al Sana, previste degustazioni di Offida, Colli Maceratesi, Falerio, Rosso Piceno, Verdicchio Dei Castelli di Jesi, Verdicchio di Matelica e Marche Igt. (ANSA).