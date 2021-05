Vino, medaglia d'oro Iwc a Bianchello Andy'19 di Fiorini

(ANSA) - TERRE ROVERESCHE, 21 MAG - Il Bianchello Andy'19 dell'azienda agraria Fiorini di Terre Roveresche (Pesaro Urbino) conquista la Medaglia d'Oro alla International Wine Challenge di Londra, uno dei più longevi e autorevoli concorsi enoici al mondo. "Una notizia inaspettata e una grande soddisfazione - commenta la titolare Carla Fiorini - che premia il duro lavoro di questi anni e conferma che il percorso intrapreso è quello giusto. Per qualcuno può essere un'abitudine, noi non nascondiamo di essere emozionati e davvero orgogliosi di ricevere un premio così ambito, che rappresenta il massimo riconoscimento in uno dei concorsi più prestigiosi al mondo".

Andy, insieme a Radiant e Roy, fa parte della trilogia Pop Wine, frutto di un percorso di ricerca e sperimentazione che caratterizza da sempre l'azienda. Nata da un'intuizione di Paolo Tornati, marito di Carla Fiorini, la trilogia, ispirata alla Pop Art, muove i primi passi nel 2012 con la nascita del primo vino, Andy, nel 2014. "Stiamo cercando di dare un'interpretazione importante al Bianchello, e questo risultato straordinario è la prova che stiamo centrando l'obiettivo. E' un vino fedele all'annata, che rispecchia appieno proprio il suo essere 'dinamico' per la sua possibilità di cambiare, di vendemmia in vendemmia" conclude Carla Fiorini. Per l'Italia sono diciassette le Medaglie d'Oro assegnate, di cui due conquistate dalle Marche. Insieme a Andy'19, c'è il Verdicchio di Matelica Vigneti B. 2019 della cantina Belisasio. Per l'azienda Fiorini si tratta dell'ultimo di una serie di riconoscimenti. Bianchello del Metauro Doc Superiore, Andy viene definito "particolare di vendemmia". Per realizzarlo, viene selezionata l'uva più adatta tra i vigneti più vecchi, di almeno 40 anni di vita. I grappoli vengono raccolti manualmente ed in cassetta. (ANSA).