25 aprile, migliaia di gitanti a Colle San Marco

Nonostante la temperatura non certo primaverile e la costante minaccia di pioggia, migliaia di persone hanno preso d'assalto oggi il pianoro di Colle San Marco ad Ascoli Piceno, luogo simbolo della Festa del 25 Aprile e che ospita il Sacrario dove questa mattina sono state omaggiate le vittime della Resistenza.

Già da ieri tantissimi giovani si sono accampati nel sull'erba, montando tende, accendendo barbecue per le immancabili grigliate, dando vita a momenti conviviali che sono andati avanti per tutta la giornata, fra musica e balli.

Ha avuto un buon successo anche la distribuzione gratuita del kit per la raccolta differenziata che ha limitato le rimanenze di rifiuti che generalmente caratterizzano questa giornata di festa a Colle San Marco. "Un'occasione - ha ricordato il sindaco Marco Fioravanti, presente fra i ragazzi - per ricordare a tutti l'importanza di preservare i nostri spazi verdi, non solo in occasioni di grandi raduni, come questo, ma tutti i giorni".





