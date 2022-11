Primarie: Ida Simonella candidato sindaco c.sinistra Ancona

(ANSA) - ANCONA, 27 NOV - Ida Simonella è il candidato sindaco del centrosinistra di Ancona alle amministrative del 2023. Simonella, attuale assessore al Piano Strategico e al Porto dell'amministrazione guidata dalla dem Valeria Mancinelli, ha vinto le primarie di coalizione del Progetto Ancona, battendo di misura il competitor Carlo Pesaresi, avvocato ed ex assessore alla Cultura della Provincia di Ancona. Sono 3.882 i votanti complessivi, 3.871 i voti validi. Simonella ha raccolto 1.958 conensi (50,58%), Pesaresi 1.913 (49,42%). "Ad entrambi i candidati vanno i complimenti per il risultato e per l'impegno; al candidato sindaco Ida Simonella le più vive congratulazioni" scrive in una nota il comitato organizzatore. (ANSA).