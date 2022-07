Venti studenti Usa dalla George Mason University a Grotte Frasassi

(ANSA) - GENGA (ANCONA), 25 LUG - Venti studenti americani dalla George Mason University della Virginia ospiti alle Grotte di Frasassi di Genga (Ancona) per studiare la natura e la geologia del sito carsico marchigiano. Quest'anno, il progetto della sezione di Geologia di Unicam denominato "Geology Field Camp", campo di rilevamento geologico, è approdato a Genga, organizzato dalle Grotte di Frasassi con l'Università di Camerino, coordinato da Tiziano Volatili e da Fabrizio Bendia ricercatori dell'Unicam. I giovani studenti americani sono stati impegnati in particolare nello studio delle rocce, dei fossili, degli acquiferi e delle faglie del comprensorio di Frasassi.

"L'unione tra il Comune di Genga, il Consorzio Grotte di Frasassi e l'Università di Camerino - ha dichiarato il sindaco di Genga Marco Filipponi - rappresenta una concreta dimostrazione di sinergia tra eccellenze marchigiane per la valorizzazione e la promozione attiva dell'intero territorio".

Per il rettore di Unicam Claudio Pettinari, "un plauso va ai nostri geologi che, instancabili, hanno cercato di far tornare in presenza, dopo la pandemia, questa bellissima esperienza che arricchisce studenti e studiosi americani ed italiani. La collaborazione con il Comune di Genga e il consorzio Frasassi è stata la splendida cornice nella quale inserire questa attività". (ANSA).