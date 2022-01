Giustizia: Ancona, ex palazzo Inps per Corte appello, Procura generale e Sorveglianza

L'ex palazzo dell'Inps di Piazza Cavour ad Ancona, inutilizzato dalla primavere 2016 e di proprietà di Investire Sgr, verrà acquistato entro il 2022 dal Demanio per giungere a una "definitiva e soddisfacente sistemazione" della Corte d'appello, della Procura Generale e del Tribunale di Sorveglianza di Ancona. Lo fa sapere il presidente della Corte d'appello di Ancona Luigi Catelli che domani aprirà l'Anno giudiziario 2022 nelle Marche con la cerimonia, in forma ristretta come tempi e interventi, per rispettare le normative anti-Covid.

Dopo l'assicurazione ministeriale delle necessarie risorse economiche, riferisce, è stata avviata una ricerca di mercato per acquistare un immobile idoneo alle esigenze degli uffici giudiziari in data 21 giugno 2021: all'esito della gara sono pervenute due offerte tra cui quella relativa al Palazzo ex Inps su cui evidentmente è caduta la scelta: "adeguatamente ristrutturato - chiosa Catelli - sarebbe indubbiamente idoneo a soddisfare in modo funzionale e duraturo le annose esigenze legate alla ristrettezza degli spazi dei nostri uffici giudiziari". A "buon punto gli step procedurali per l'eventuale perfezionamento dell'acquisto da parte del Demanio che si confida possa avvenire entro il 2022". Lo stabile vanta uan superficie di 9mila mq, si trova a 400 mt dal Palazzo di Giustizia di Corso Mazzini, si affaccia su una delle piazze principali del centro nei pressi della sede municipale, delle Poste Centrali, degli uffici del Consiglio regionale e Finanziari.

Nel frattempo, per ovviare alle carenze di spazi nell'attuale sede di via Carducci 3, è stato avviato un percorso di ampliamento: in particolare verrà realizzata la copertura del terrazzo al quarto pianto dello stabile, in tutta la zona in cui sono già presenti i pilastri e le travi per una superficie totale di 145 mq da destinare ad uffici. (ANSA).