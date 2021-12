ANSA-IL-PUNTO/Covid; Marche, ricoveri in Intensiva al 12%

(ANSA) - ANCONA, 06 DIC - Primo giorno 'interlocutorio' di controlli del Super Green pass anche nelle Marche, in occasione dell'entrata in vigore del certificazione rafforzata in certe situazioni e del Green pass per il trasporto pubblico locale: verifiche anche alla fermata dei bus con studenti vicino alle scuole. Intanto però, nessun controllo, ad esempio, sul treno Fabriano-Ancona o alla stazione ferroviaria del capoluogo alla fermata dei bus. E in qualche bar c'è chi ha lavorato in 'prevenzione' rispetto al super Green Pass: come Daniele, barista a Torrette di Ancona, che ha svolto un'azione determinata di convincimento dei clienti a vaccinarsi che ha convinto molti dubbiosi.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie il Comune di Ancona ha dati una stretta sull'uso delle mascherine all'aperto, imponendone l'obbligo in alcune zone del centro, o periferiche durante i mercati ambulanti. L'ordinanza della sindaca Valeria Mancinelli, è stata emessa oggi, "in considerazione del fatto che, analogamente a altre località, nel periodo delle festività natalizie e a ridosso delle stesse si verifica un maggiore afflusso di persone nel centro cittadino e in altre aree all'aperto, tale da generale pericolosi assembramenti di persone nelle aree di maggiore attrattività".

Sul fronte sanitari, nelle Marche, altri quattro ricoveri in più per Covid-19 nell'ultima giornata (ora sono 130) di cui uno un più in Terapia Intensiva (30) e tre in più in reparti non intensivi (71) mentre resta invariata la situazione in Semintensiva (29). Con questi numeri l'incidenza di posti letto Covid in Intensiva raggiunge il 12% (su 250 posti) mentre per l'Area medica la percentuale è del 10,3% (100 ricoveri su 970 posti). Tre i decessi in un giorno (una 87enne di Mondolfo e una 91enne di Fano (provincia di Pesaro Urbino), un 89enne di Porto Sant'Elpidio nel Fermano) che portano il totale a 3.163.

In 24ore 149 contagi per un'incidenza su 100mila abitanti di 191,35 in calo rispetto a 193,48 del giorno precedente. C'è un inizio di rallentamento della forza di espansione della curva epidemica nella regione, con un incremento di 207 casi nella settimana sui sette giorni precedenti (2.873 positivi), pari a una crescita del 7,2% rispetto al 30% di qualche settimana fa: si tratta però dell''effetto domenica' con un minore numero di tamponi analizzati, 1.364 nel percorso diagnostico screening, (positività 10,9%), su 2.187 complessivi, nel giorno festivo. Il tasso di incidenza cumulativo è in lieve calo a 191,35 su 100mila abitanti ma ha influito anche l''effetto domenica' con un minore numero di tamponi analizzati. Nessun caso di variante Omicron finora segnalata nella regione. (ANSA).