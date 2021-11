Covid: nelle Marche102 ricoverati (-2), intensive al 10%

(ANSA) - ANCONA, 28 NOV - E' abbastanza stabile il numero dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche: sono 102, uno in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 24 (+1) ma la percentuale di occupazione dei posti letto arriva al 10%, secondo fonti della Regione. I degenti in semi intensiva sono 25 (-3), quelli in reparti non intensivi 53 (+1), ci sono poi 8 dimessi. Complessivamente la percentuale di occupazione dell'area medica è 8%. Sono 378 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Il bollettino della Regione registra poi il decesso di un 90enne di Ancona, affetto da patologie pregresse, che fa salire il totale a 3.149. Sono 12 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 90 gli ospiti di strutture territoriali (Rsa di Campofilone e Galantara). I positivi alla data di oggi sono 5.073, di cui 4.971 in isolamento domiciliare, le persone in quarantena 9.994, i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia 115.040. (ANSA).