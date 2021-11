Covid: Acquaroli,crescono positivi, mascherina consigliata

(ANSA) - ANCONA, 28 NOV - "Da alcuni giorni il numero dei soggetti positivi nella nostra regione ha avuto un incremento sensibile. Per ora gli accessi e i ricoveri nelle strutture ospedaliere sono sotto controllo, ma raccomando a tutti di porre la massima attenzione nei comportamenti individuali che sono sempre un'arma importante per combattere la trasmissione del virus". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su fb. "È fortemente consigliabile - sottolinea - l'uso della mascherina quando si è in assembramento, anche all'aperto, come mantenere il distanziamento e la corretta igiene delle mani, che insieme alla vaccinazione e al tracciamento sono gli strumenti per tenere sotto controllo la curva pandemica". (ANSA).