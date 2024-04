Coppia senza biglietto. Lui minaccia il capotreno, denunciato

Minaccia il capotreno e viene denunciato dalla polizia ferroviaria a Pedaso (Fermo) per minaccia a pubblico Ufficiale avvenuta a bordo treno. La notizia arriva a distanza di poche ore dalla tentata aggressione ai danni di una controllora a Porto San Giorgio (Fermo). Si tratta però di un episodio risalente a qualche giorno fa, di cui si è saputo oggi. Nei giorni scorsi la Sala Operativa compartimentale ha ricevuta una richiesta di intervento a bordo del treno regionale diretto a Pescara per la presenza di due persone, un uomo ed una donna, salite nella stazione di Ancona prive di biglietto ferroviario.

Alla richiesta del capotreno di fornire le generalità per poter elevare la sanzione e quindi far proseguire il loro viaggio fino a Pescara, dove erano diretti, l'uomo ha fornito le sue, rifiutando categoricamente di dare anche quelle della donna che lo accompagnava. Vani i tentativi del capotreno di spiegare che per poter proseguire il viaggio insieme avrebbe dovuto fornire le generalità di entrambi, pena la discesa dal treno della donna. A quel punto il viaggiatore si è alzato ed ha iniziato a inveire contro il capotreno e lo ha minacciato tanto da costringerlo a spostarsi in un altro vagone bloccando le porte comunicanti che sono state colpite con pugni e calci dal passeggero. Il capotreno ha contattato la Sala Operativa Compartimentale per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, descrivendo dettagliatamente all'operatore ciò che stava accadendo, fino a quando, i due soggetti hanno deciso di scendere nella stazione di Pedaso, dove è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha rintracciato ed identificato la coppia. E a quel punto è scattata la denuncia



