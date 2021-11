Vaccino: Marche, oltre 22mila prenotazioni 3/a dose da ieri

Nelle Marche sono 22.497 le persone nella fascia d'età 40-59 anni che si sono prenotate per la terza dose di vaccino anti-Covid. Lo fa sapere la Regione.

"Il Cts ritiene che il richiamo deve essere fatto dopo 5 mesi, - commenta il presidente della Regione Francesco Acquaroli a margine della seduta del Consiglio regionale -, è importante avere queste informazioni in maniera tale da poterci organizzare: a prescindere dal limite di età, dopo 5 mesi bisogna prenotare per la terza dose".

"Già ieri sera tantissimi si sono attivati: - ha confermato il presidente - magari ci sono persone che si sono prenotate tra due mesi perché avevano un vaccino fatto tre mesi fa. E' importante perché consente al cittadino di avere una certezza e al sistema di potersi organizzare". E', ha detto ancora Acquaroli, "un elemento che ci aiuta e dà certezze, che sono quelle che auspico sempre perché quando c'è trasparenza, chiarezza e certezza è più facile organizzarsi ed più facile comunicare". (ANSA).