Tumori: 5/o "Paniere eccellenze" Marche per aiutare malati

Nelle Marche a Natale torna il regalo della Fondazione Ant (Assistenza nazionale tumori) con i prodotti agroalimentari per aiutare i malati di tumore. E' stata presentata a Palazzo delle Marche la 5/a edizione del progetto patrocinato dal Consiglio regionale delle Marche. Crescono i numeri dell'iniziativa: confezionati oltre 800 panieri con 7.900 prodotti donati da 131 aziende (nel 2020 88 aziende e 4.636 prodotti). Il ricavato finanzierà l'assistenza gratuita domiciliare e la prevenzione oncologica.

Compie dunque cinque anni il "Paniere delle eccellenze", il regalo natalizio della Fondazione Ant, patrocinato dal Consiglio, che unisce alla solidarietà il meglio dell'enogastronomia marchigiana. Ogni Paniere contiene 4 prodotti "Made in Marche", scelti tra vino, cereali, pasta, birra, olio, formaggi, insaccati, miele, cioccolato e cosmetici per la cura del corpo. Potrà essere acquistato da oggi fino alla fine dell'anno con un contributo minimo di 20 euro, nei Merc'ANT di Pesaro, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, oltre che nei Charity point o tramite ordini on-line (www.ant.it/store).

"Un'iniziativa - ha sottolineato il presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini - non soltanto lodevole, ma importantissima. Tutti abbiamo bisogno di cure, quanto più affettuose, al di là delle loro potenzialità scientifiche e sanitarie. Questo passaggio dalle nostre eccellenze all'assistenza domiciliare dei malati di tumore conferma quanto i principi costituzionali della tutela della persona e della salute si realizzino attraverso azioni concrete. Grazie per l'opportunità di essere un anello all'interno di una catena che fornisce sostegno e aiuto a persone in difficoltà".

Dal 1992 a fine 2020 Ant ha assistito nelle Marche 10.515 malati di tumore e sono state effettuate circa 9mila visite gratuite per la prevenzione e la diagnosi precoce delle neoplasie. Nell'ultimo anno i pazienti seguiti sono stati 810.

Alla presentazione anche il vice presidente Andrea Biancani, Francesca Petrini (Cna Marche); per la Fondazione la responsabile del progetto Paniere Jara Vernarecci, la coordinatrice sanitaria Marche Germana Severini, il responsabile regionale servizio psicologo Marco Boccaccini.

Richiamando la funzione legislativa dell’Assemblea, il presidente Latini ha concluso invitando a proseguire il dialogo istituzionale, "le vostre esperienze sono utili per aiutarci a rendere le norme ancora più incisive nella realtà". "Riconosciamo all’Ant – ha evidenziato Biancani – e al mondo del volontariato un ruolo fondamentale per i servizi che riescono a fornire alle famiglie in momenti difficili e delicati. Anche durante gli ultimi due anni, nonostante l’aumento delle richieste e le campagne di raccolta fondi limitate dal Covid, siete stati un riferimento essenziale. Per questo ringraziamo il vostro personale medico, infermieristico e tutti i volontari".

Un’attività mai interrotta durante l’emergenza, riconosciuta anche dal premio che il Senato della Repubblica ha conferito alla Fondazione lo scorso 17 novembre, "a conferma – secondo la Presidente nazionale Raffaella Pannuti – di quanto l’assistenza domiciliare sia un baluardo indispensabile". L’ingresso di nuove aziende nel Paniere è stato confermato anche da Francesca Petrini (Cna Marche), "la solidarietà non si deve fermare mai e siamo consapevoli del ruolo preventivo che l’alimentazione può avere nella malattie croniche non trasmissibili".(ANSA).