Ambiente: 100 a passeggiata Fiab antico sentiero Borghetto

Oltre cento cittadini hanno aderito questa mattina alla passeggiata organizzata da Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Ancona con la collaborazione del Comune, assessorato all'Ambiente, lungo l'antico sentiero del Borghetto, ripristinato in tempi recenti grazie all'impegno dei volontari. Accompagnati dal presidente Fiab Mattia della Corte e dal Presidente del circolo Pungitopo Paolo Belelli, hanno percorso poco meno di 5 km con partenza da Posatora, alla scoperta di un tracciato in mezzo al verde con affaccio sul golfo, il porto, Marina Dorica, il Duomo e lo skyline del capoluogo, fino a raggiungere il Borghetto, quartiere storico un tempo popolato di case e botteghe affacciate sulla strada, venute giù ormai quasi 40 anni fa a seguito della grande frana.

Un'iniziativa volta anche a recuperare la memoria, quella di oggi ma dedicata principalmente a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della Settimana europea della mobilità sostenibile. "Bello vedere tanti partecipanti oggi- ha commentato l'assessore all'Ambiente Michele Polenta - a conferma dell'interesse di molti verso la mobilità dolce. Il Comune ha sposato questa e altre iniziative della Federazione italiana Ambiente e bicicletta di Ancona con l'intento di promuovere la cultura delle due ruote per spostarsi e recarsi al lavoro e ogni buona pratica che possa tutelare l'ambiente e la salute del cittadino. Nonostante i vincoli finanziari- ha osservato, rispondendo ad alcuni cittadini - cercheremo di investire su questo e altri tracciati e sui progetti per contrastare l' inquinamento e il traffico che appesantisce alcuni quartieri cittadini, é uno degli obiettivi di questa Amministrazione", (ANSA).