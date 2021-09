Calcio: per Mancini Day 15/9 arriva a Jesi coppa Europei

(ANSA) - JESI, 08 SET - Ci sarà anche la coppa conquistata agli Europei dalla Nazionale di calcio, sotto la guida del commissario tecnico Roberto Mancini, sul palcoscenico allestito il 15 settembre nel Palazzetto dello sport di Jesi, per la grande festa che il Comune ha organizzato in onore del suo concittadino. Per il "Mancini Day", che vedrà la partecipazione dello stesso tecnico azzurro, sono stati polverizzati nell'arco di mezza mattinata tutti i 1.300 posti disponibili. La corsa per accaparrarsi il biglietto (gratuito) è scattata alle 10 di questa mattina, tramite apposita app, e nel giro di poche ore si è registrato il tutto esaurito. Solo chi è munito di Green pass potrà accedere all'evento. Il Comune di Jesi fa sapere che "saranno disposti rigorosi sistemi di controllo" e invita chi non è riuscito a prenotare "a non presentarsi perché non vi sarà alcuna possibilità di accesso. I rigidi protocolli anticovid hanno limitato ad un terzo la capienza del palasport e non si è potuto derogare al limite dei 1.300 posti previsti". Resta la possibilità di assistere all'evento in diretta streaming sul sito internet del Comune di Jersi. La serata, organizzata con il concorso e la scenografia della Fondazione Pergolesi Spontini, sarà condotta da Marino Bartoletti, tra momenti musicali (con i giovani del Time Machine Ensemble diretti da Marco Attura), racconti in presa diretta e le proiezioni video che ricordano i successi azzurri agli Europei di calcio. Per la città e per il sindaco Massimo Bacci sarà l'occasione di ringraziare Roberto con il conferimento del titolo di "Ambasciatore di Jesi nel mondo". "Sarà una grande serata per ringraziare Roberto delle emozioni che ci ha saputo regalare con la sua Nazionale e per lo splendido ritorno di immagine che, grazie a lui, ha avuto la città di Jesi", è il commento del sindaco. (ANSA).