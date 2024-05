Accoltellata da ex marito, condizioni cliniche difficili

E' in "condizioni cliniche difficili" e resta in prognosi riservata presso la Rianimazione dell'ospedale di Torrette di Ancona la donna di 50 anni accoltellata ieri dal marito 55enne da cui è in fase di separazione a Sassoferrato (Ancona), Lo rende noto un bollettino dell'Azienda Ospedaliera delle Marche. La 50enne è stata raggiunta da almeno 3 fendenti, sferrati con un coltello da cucina, che l'hanno raggiunta all'addome e ad un rene mentre tentava di difendersi dall'aggressione mentre lei e l'ex marito erano in auto, in via Bramante. Un litigio, l'ennesimo, perché lui non si rassegnava alla separazione.

La 50enne è stata soccorsa da un passante, che l'ha aiutata a scendere dal veicolo. L'ex marito ha provato ad allontanarsi ma poco dopo è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri di Sassoferrato e portato in caserma a Fabriano. E' stato arrestato per tentato omicidio aggravato dal legame di parentela, non gli è stata contestata la premeditazione, ma deve rispondere anche di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, cioè il coltello che ha portato con sé e la cui lama si è spezzata durante un fendente. Il 55enne si trova nel carcere di Montacuto ad Ancona, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA