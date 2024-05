Carabinieri sequestrano 600 chili di miele, una denuncia

I militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro Urbino, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, hanno proceduto al sequestro penale di circa 600 kg di miele millefiori etichettato in maniera fraudolenta come miele di acacia. I carabinieri hanno eseguito dei controlli presso un'azienda agricola, che si occupa, tra l'altro, di apicoltura, e hanno rinvenuto del miele contenuto in fusti all'interno del magazzino del punto vendita. Il miele è stato campionato per essere sottoposto all'analisi melissopalinologica per accertarne l'origine geografica e botanica.

Dai risultati delle analisi, è stato accertato che il miele non era di acacia, come riportato nell'etichetta, ma della diversa e meno pregiata qualità millefiori. Il miele di acacia ha un valore di mercato quasi tre volte superiore rispetto a quello millefiori.



