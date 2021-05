Comuni: Ancona, concreti passi avanti uscita da porto a Nord

(ANSA) - ANCONA, 14 MAG - "Per l'uscita dal porto di Ancona a nord, si stanno facendo concreti passi in avanti". Lo ha riferito la sindaca Valeria Mancinelli a margine della presentazione della nuova banchina merci 22 ad Ancona.

"l'assessore Simonella - ha aggiunto - ha recentemente sentito il ministero e i passi avanti sono significativi. Ma vista l'esperienza dei 30 anni precedenti - ha ammonito Mancinelli - bisogna monitorare passo passo. Cosa che il Comune ha fatto fino ad ora e continuerà fare".

Soddisfazione della sindaca anche per la conclusione dei lavori per riattivare la Banchina 22. "Riuscire a recuperare un'infrastruttura come questa - ha commentato - è sicuramente un contributo concreto importantissimo alla competitività del porto. Non è semplice realizzare un'opera come questa: in questo Paese è difficile realizzare anche una strada normale e un'opera come questa è complessa".

"E' una bella giornata - ha detto ancora la sindaca -, è il segno di una gestione del porto che ha prodotto cose concrete e importanti: come questa, come quella della Banchina 26 e di tante altre. E' la conferma di un porto che in questi anni non è stato fermo a piagnucolare sulle difficoltà - ha proseguito - ma di una gestione del porto, in particolar modo dell'Autorità portuale, che ha saputo realizzare concretamente, pur tra tutte queste difficoltà, le condizioni perché il porto potesse essere sempre più competitivo". "Ovviamente è importante realizzare le banchine al porto - ha concluso - ma è altrettanto importante, e continuiamo a seguire la vicenda con le altre istituzioni, per l'uscita dal porto a nord. Si stanno facendo concreti passi in avanti". (ANSA).