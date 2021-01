Scuola, nelle Marche presenza al 50% alle superiori dal 25/1

(ANSA) - ANCONA, 20 GEN - Via libera nelle Marche al ritorno alle lezioni in presenza alle superiori al 50%. la decisione dopo un la riunione di un tavolo tra la Regione e il mondo della scuola, a cui hanno partecipato anche rappresentanti delle faniglie e degli studenti. E'stata revocata la precedente ordinanza che prevedeva la Dad al 100% fino al 31 gennaio compreso e il presidente Francesco Acquaroli ne ha firmata una nuova, dove si raccomanda "fortemente" che la percentuale del 50% sia riferita al numero degli alunni "delle singole classi e non solo dell'intero istituto". Nel provvedimento si fa riferimento alla relazione istruttoria del dirigente del Servizio Sanità: "l'attuale situazione epidemiologica testimonia un tendenziale di progressivo, seppur lento miglioramento".

(ANSA).