Scuola: Castelli, per 134 bus aggiuntivi 10-12 mln euro

Ieri l'ok al ritorno alle lezioni in presenza alle superiori al 50% con l'ordinanza del presidente Acquaroli.

La Regione ha fatto un "lavoro di grande sinergia con le aziende del trasporto e un impegno importante coordinato dall'assessore", riferisce l'amministrazione regionale, che "ha consentito il potenziamento del trasporto pubblico in vista dell'imminente ritorno in classe degli alunni delle scuole superiori". Anche ieri Castelli è stato impegnato in una serie di video-riunioni con il mondo dei trasporti e quello della scuola, in questo caso insieme all'assessore Giorgia Latini. "Lo Stato - chiede l'assessore - deve impegnare più risorse sul fronte dei trasporti", ricordando che le Marche sono l'ultima Regione italiana per trasferimenti statali relativamente al Trasporto pubblico locale.

"Per garantire i 134 autobus aggiuntivi necessari alle esigenze scolastiche fino al termine dell'anno scolastico - afferma - la Regione avrà bisogno di un finanziamento tra i 10 e i 12 milioni di euro. Ad oggi lo Stato ne ha assegnati alle Marche appena 6, la metà di quanto necessario per implementare servizi che viaggeranno al 50% dei posti disponibili".

"Il sistema trasportistico regionale ha subito perdite da pandemia per 33 milioni, 16 coperti con risorse del bilancio regionale. - ricorda Castelli - È il momento che le Regioni e i Comuni uniscano le forze affinché lo Stato non distolga l'attenzione su quella che di fatto rappresenta un'area di rischio del contagio e cioè la percorrenza tra la fermata e le scuole, perché la sicurezza, il presidio e il monitoraggio dei tragitti è il tema dei temi. Auspico che il prossimo imminente Dpcm destini risorse adeguate per questo servizio". Ieri l'assessore Castelli ha incontrato i sindacati Cgil Cisl e Uil per un confronto sul tema della riapertura delle scuole e per favorire la più ampia condivisione delle scelte da prendere.

(ANSA).