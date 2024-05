Camila Giorgi, vincitrice del WTA 1000 di Montreal nel 2021, dice addio al tennis giocato, ma a comunicarlo non è lei, bensì la presenza del suo nome nella lista delle giocatrici ritirate. Il nominativo è comparso nella lista dei giocatori ritirati dell'Itia con data 7 maggio, come confermano anche fonti della Federtennis. Al momento non è in programma nessun evento ufficiale, con la Fitp che sta provando a mettersi in contatto con la tennista Azzurra.



