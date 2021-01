Capitale Cultura 2022: Ancona presenta candidatura il 14/1

Giovedì 14 gennaio, alle ore 9.30, la delegazione della Città di Ancona presenterà, in videoconferenza, il dossier di candidatura a Capitale italiana della Cultura per il 2022 alla Commissione di esperti nominata dal Mibact e presieduta dal prof. Stefano Baia Curioni. Il Comune sarà rappresentato dal Sindaco Valeria Mancinelli, dall'assessore alla Cultura Paolo Marasca- che in questi mesi ha lavorato al progetto in collaborazione con le associazioni che hanno risposto all'invito- e dall'assessore Ida Simonella.

L'incontro in video conferenza, rende noto l'ufficio stampa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, potrà essere seguito in diretta sul canale YouTube del Mibact (https://www.youtube.com/user/MiBACT). Le audizioni delle dieci finaliste si terranno nelle giornate del 14 e del 15 gennaio, sarà poi compito della Giuria indicare al Ministro Franceschini, entro lunedì 18 gennaio, il progetto di candidatura più idoneo alla designazione della città Capitale italiana della Cultura per l'anno 2022. (ANSA).