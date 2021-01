Polizia: Ancona, nel 2020 324 multe per uso cellulare alla guida

Oltre 3mila pattuglie di vigilanza stradale impegnate, 11.780 infrazioni contestate, 14.832 punti patente tolti e 447 soccorsi. Sono solo alcuni dei numeri dell'intensa attività messa in atto dalla Polizia Stradale di Ancona (sezione del capoluogo e distaccamenti di Senigallia, Fabriano e Jesi). Numeri difficilmente comparabili con quelli del 2019 visti i diversi periodi di lockdown durante l'anno a causa della pandemia da Covid-19. Nell'anno appena trascorso sono state elevate 324 multe per uso del cellulare durante la guida, 543 per mancato utilizzo di cinture di sicurezza, 107 per guida in stato d'ebbrezza e quattro sotto l'effetto di stupefacenti.

Molto alto il numero di sanzioni per eccesso di velocità (1.392) e per mancato pagamento del pedaggio autostradale (2.580). Gli agenti della Stradale hanno rilevato 364 incidenti di cui cinque mortali. In 33 casi i conducenti di auto coinvolti in incidenti sono risultati sotto l'effetto di alcol (22 nel 2019) (ANSA).