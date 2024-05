Rissa con accoltellati a Porto Sant'Elpidio, grave un ragazzo

Quattro feriti di cui tre accoltellati, un ragazzo andato in arresto cardiaco e ora in condizioni gravissime, un uomo fermato dalla Polizia di Stato.

E' il bilancio di una nottata da incubo vissuta a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Erano circa le 4.30 quando la centrale 118 ha raccolto l'sos partito da piazza Garibaldi, nel centro della città, per una rissa sfociata nel sangue. Al loro arrivo, i sanitari hanno trovato quattro persone ferite, tutte di origini nordafricane. Tre di loro hanno riportato ferite da taglio. Il più grave, un giovane di origini tunisine, è stato ferito con un'arma da taglio a un gluteo, al fianco e all'addome; è andato in arresto cardiaco, è stato trasportato a Civitanova Marche (Macerata) dove ad attenderlo c'era l'eliambulanza del 118 per il trasferimento all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

Le sue condizioni restano gravissime.

Un secondo ferito ha riportato ferite da arma da taglio alla guancia, al petto e alla schiena. Anche lui è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sembrano critiche. Lo stesso per una terza persona che riportato ferite e portata in ospedale per le cure del caso. C'è anche una quarta persona che ha riportato delle lesioni: proprio quest'ultima è stata fermata dagli agenti delle Volanti della Polizia di Stato. Proprio gli investigatori della Questura sono al lavoro per cercare di ricostruire la nottata di violenza vissuta in centro a Porto Sant'Elpidio e risalire ai motivi alla base della rissa.



