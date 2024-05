Autoarticolato si ribalta in A14 e invade la corsia opposta

Un autoarticolato che viaggiava in direzione sud sul tratto marchigiano dell'A14, tra i caselli di Loreto - Porto Recanati e Civitanova Marche, si è ribaltato e ha anche invaso parzialmente la corsia opposta di marcia. L'incidente, avvenuto intorno alle 10 nella zona tra Porto Potenza e Civitanova Marche, ha coinvolto anche altre vettura ma, al momento, non risultano persone rimaste ferite in modo grave. Nella zona stanno intervenendo i vigili del fuoco e la polizia stradale, i sanitari del 118, mettere in sicurezza le corsie, assistere eventuali feriti e accertare la dinamica dell'incidente. Il parziale blocco della viabilità in entrambi i sensi di marcia ha causato lunghe code e pesanti rallentamenti.

Al momento non vi è stata la chiusura di nessuno dei tratti autostradali interessati dall'incidente ma, in ogni caso, la viabilità è molto rallentata dalle operazioni di ripristino seguite al ribaltamento del mezzo pesante.



