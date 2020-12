Covid: Ascoli, screening da 18/12,prenotazioni anche con app

(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - Lo screening della popolazione per Sar-Cov-2 nel Comune di Ascoli Piceno si svolgerà dal 18 dicembre. Appuntamento dalle ore 8 presso i due punti individuati dall'Area vasta 5 e dal Comune di Ascoli: uno presso la palestra Monticelli e l'altro alla Casa della Gioventù, entrambi con sei postazioni di prelievo. Da domani i cittadini ascolani potranno prenotarsi utilizzando il portale "Cureprimarie" dell'Area Vasta 5 (www.cureprimarie.it) o l'apposita App "Smart4You" scaricabile da Apple store e Play store. Seguendo le indicazioni e rilasciando i consensi necessari per l'accesso allo screening il cittadino può prenotare il tampone per sé e per i propri familiari. Per la prenotazione attraverso la App è necessario avere a portata di mano la tessera sanitaria. Il promemoria della prenotazione potrà essere inviato per e-mail all'indirizzo dichiarato o direttamente disponibile sulla propria App "Smart4You". L'esito positivo del test sarà comunicato a mezzo sms ed immediatamente programmato il successivo tampone di conferma presso la struttura Ddt dell'ospedale Mazzoni. (ANSA).