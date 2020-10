Covid, 174 ricoverati Marche (+22), in terapia intensiva 22. Un decessso

(ANSA) - ANCONA, 23 OTT - Sono saliti a 174 i ricovearti per covid nelle Marche nelle ultime 24ore, 22 più del giorno precedente. In aumento anche i degenti in terapia intensiva, che ora sono 22 (+3). I positivi in isolamento domiciliare sono 2.875, con la conseguenza che il totale degli attualmente positivi (ricoverati più isolati) sfonda il limite dei 3.000 e si attesta a 3.049. Nelle ultime 24 si registra anche un decesso correlato al covid: una donna di 91 anni residente a Lapedona (Fermo), con patologie pregresse. I pazienti in intensiva sono distribuiti tra gli ospedali di Torrette (10, materno infantile Salesi di Ancona (1), San Benedetto del Tronto ( 5), Marche Nord (6), dove presidio quest'ultimo dove si trovano i 9 degenti in semi intensiva (+1). I 152 ricoverati i reparti non intensivi sono distribuiti tra Torrette di Ancona (44), Marche Nord (21, Inrca di Ancona (9), Fermo (39), Jesi (6), Civitanova Marche (5), Ascoli Piceno (9 al pronto soccorso, 10 a malattie infettive), Macerata (5), Fabriano (2), San Benedetto del Tronto (2). Sono 46 gli ospiti di strutture territoriali (la Rsa di Campofilone.). Sono salite infine da 7.296 a 7.588 le persone in quarantena per contatti con contagiati: 1.089 con sintomi, 216 operatori sanitari. (ANSA).