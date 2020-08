Passaggi Festival, a Fano il 29/8 maestro fumetto Scòzzari

Il maestro del fumetto Filippo Scòzzari a Passaggi festival a Fano. Ma anche Gianluca Costantini, Claudia Palmarucci, Michele Petrucci, Antonio Pronostico e Fulvio Risuleo nella sezione di graphic novel della manifestazione che si tiene a Fano dal 26 al 30 agosto. Scozzari è uno dei più grandi per fama, grandezza e importanza sulla scena italiana ed europea: ha rotto gli schemi, scompigliato e scompaginato, un maestro del suo genere che ha fatto la storia del fumetto.

Il 29 agosto Scòzzari sarà a Passaggi Festival, evento che si occupa di saggistica e non solo in programma a Fano nelle Marche dal 26 al 30 agosto; ospite della sezione Passaggi fra le Nuvole, dedicata ai graphic novel: alle 19 al Pincio presenterà insieme al critico di fumetti Alessio Trabacchini "Lassù no" (Coconino Press), antologia in edizione deluxe dei suoi racconti di fantascienza dagli anni '70 ai 2000, alcuni mai raccolti prima in volume. Classe 1946, è stato un protagonista della Bologna degli anni intorno al 1977. (ANSA).