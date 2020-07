Regione Marche 50: mostra Ancona in collaborazione con ANSA

Si intitola "La Regione racconta le Marche, 50 anni di storia" la mostra della Regione Marche realizzata in collaborazione con l'ANSA, la prima di una serie di esposizioni per i 50 anni delle Regioni a statuto ordinario per le quali l'agenzia ha messo a disposizione i suoi archivi fotografici e di notizie. Il taglio del nastro è previsto per oggi pomeriggio alle 17.30 alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana, alla presenza del presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo e del vice dg dell'ANSA Andrea Fossati. La mostra ripercorre le trasformazioni delle Marche, accompagnate e sostenute dell'ente Regione, in mezzo secolo da realtà agricola a modello di sviluppo industriale, da sanità e sociale a infrastrutture, dall'attività per preservare paesaggio e ambiente alle eccellenze culturali, fino al boom del turismo.

Spazio anche per le relazioni internazionali, la guerra nei Balcani, la Macroregione Adriatico Ionica, i terremoti, le iniziative per avvicinare i giovani alle istituzioni e l'emergenza covid. (ANSA).