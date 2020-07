Regione Marche 50, Mastrovincenzo, ente parte vita cittadini

(ANSA) - ANCONA, 10 LUG - "Il ruolo della Regione negli anni si è evoluto, fino a diventare parte concreta della vita dei cittadini". Il presidente del Consiglio Regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, insieme al vice direttore generale dell'ANSA Andrea Fossati, ha inaugurato la mostra fotografica alla Mole ad Ancona "La Regione racconta le Marche, 50 anni di storia" per la ricorrenza del mezzo secolo della nascita delle Regioni a statuto ordinario: oltre un centinaio di foto, in bianco e nero e a colori, in 21 totem suddivisi in macrotemi. "Basti pensare - ha aggiunto Mastrovincenzo - alla gestione delle emergenze sismiche, naturali, umanitarie e sanitarie. Ripercorrere il cammino fatto in questi cinquant'anni è motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo per affrontare le sfide del futuro". Fossati ha ricordato lo stretto rapporto che lega l'ANSA, che quest'anno festeggia i suoi 75 anni, alle Marche, dove è presente dal 1985 con una delle sue 22 sedi regionali. (ANSA).