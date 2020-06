Coronavirus, 10 ricoverati, 5.330 dimessi/guariti

(ANSA) - ANCONA, 25 GIU - Sono arrivati a 10 nelle ultime 24ore i ricoverati negli ospedali delle Marche per coronavirus, uno meno del giorno precedente, mente i dimessi/guariti sono 5.330. Sono 18 gli ospiti di strutture territoriali e 450 i positivi in isolamento domiciliare. Sono tre gli ospedali dove si trovano malati covid: Torrette di Ancona, Macerata e Fermo.

Sono 711 le persone in quarantena (tra cui 40 operatori sanitari) per contatti con contagiati. (ANSA).