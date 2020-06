Primo giorno spiagge libere Ancona con app

Primo giorno, senza assembramenti, di accesso con la App Ibeach a Portonovo e Mezzavalle, le spiagge libere di Ancona accessibili nel week end solo con una prenotazione tramite applicazione per smartphone o chiamando i numeri del Comune. Le difficoltà maggiori sono state riuscire a fare il 'check-in' e trovare i pannelli con il 'qr code'. A Mezzavalle, un grosso aiuto agli utenti, ancora poco pratici dell'applicazione, lo ha dato uno steward, fisso all'ingresso del ripido stradello che conduce alla spiaggia, una zona in cui c'è anche qualche problema di segnale telefonico.

"Non a tutti 'prende' il cellulare in questo punto - spiega Davide Crispino, steward incaricato dalla Marche Global Service che gestiva già le spiagge libere per il Comune - con un po' di pazienza abbiamo risolto e mandato giù tutti". Ad avventurarsi nel lido più 'selvaggio' della zona, sono stati per lo più giovani ma non tutti avevano prenotato. "Chi non lo ha fatto ha scaricata l'app qua - continua Crispino - e ha trovato posto".