Coronavirus, 4.028 dimessi/guariti Marche, 114 ricoverati

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - Continuano a salire i dimessi/guariti da coronavirus nelle Marche arrivati a 4.028 (ieri erano 3.995), mentre scende più lentamente il numero complessivo dei ricoverati, 114 (uno meno di ieri), e di quelli in terapia intensiva che sono 13 (due meno di ieri). Cale deciso pe ri malati in isolamento domiciliare: 1.578, venti meno di ieri. Su un totale di 6.714 casi positivi registrati da inizio emergenza, la provincia di Pesaro Urbino è arrivata a 2.740, quella di Ancona a 1.869, quella di Macerata a 1.116, quella di Fermo a 468, quella di Ascoli Piceno a 290, oltre a 231 casi di fuori regione. Sono infine 3.649 le persone attualmente in quarantena per contatti con malati o positivi al coronavirus: 426 sono operatori sanitari. Il totale di coloro che si sono sottoposti a quarantena dall'inizio dell'emergenza è 32.550.

