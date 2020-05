Coronavirus, 3.995 dimessi/guariti, 115 ricoverati

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - Salgono a 3.995 i dimessi/guariti nelle Marche (ieri erano 3.939), diminuiscono le persone in quarantena che ora sono 3.771 (190 in meno, mentre restano sostanzialmente stabili i ricoverati: 115, uno in meno rispetto a ieri. Tra questi stabili anche i ricoverati in terapia intensiva, che restano 15, 42 quelli in area post acuzie, mentre i malati in isolamento domiciliare sono 1.598 Sul totale di 6.701 contagi, su 60.232 tamponi esaminati fino ad oggi, un'incidenza complessiva dell'11,13%. Dei 6.701 casi positivi totali la provincia di Pesaro Urbino, che non ha avuto tamponi positivi nelle ultime 24 ore, resta a 2.738 contagi, Ancona è a 1.863, Macerata a 1.114, Fermo a 465, mentre Ascoli Piceno resta ferma a 290. Ci sono poi 231 casi positivi di fuori regione.

