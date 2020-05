Coronavirus, Ricci, bene zero contagi Pesaro Urbino

(ANSA) - PESARO, 23 MAG - "Per la prima volta zero nuovi contagi nella provincia di Pesaro Urbino. Il Gores regionale ha comunicato i dati ufficiali questa mattina. Un altro zero che aspettavamo da tempo: è la dimostrazione che i sacrifici fatti nei mesi passati hanno funzionato. Ora è fondamentale non abbassare la guardia perché il virus non è sconfitto. Ci sono ancora positivi non guariti e asintomatici che non sanno di esserlo". Lo scrive il sindaco di Pesaro Matteo Ricci su facebook. "Godiamoci quindi questa bella notizia, ma mi raccomando grande cautela e prudenza: stiamo sparsi, mettiamo la mascherina e manteniamo le distanze" conclude. (ANSA).