Coronavirus, dimessi/guariti 1.924, ricoverati 726

(ANSA) - ANCONA, 26 APR - Su un totale di 6.111 casi riscontrati positivi ai test:nelle Marche i ricoverati ammontano attualmente a 726, i pazienti guariti o dimessi salgono a 1.924, i contagiati ancora in isolamento domiciliare sono 2.582, i deceduti risultano 879 in totale. Sono i dati relativi alle ultime 24 ore resi noti dal Gores. I ricoverati in terapia intensiva sono 58 (di cui 8 a Pesaro Marche Nord e 17 ad Ancona), quelli in terapia non intensiva 443, in area post critica. 225. I casi positivi in provincia di Pesaro Urbino sono 2.428, quelli in provincia di Ancona 1.796, quelli in provincia di Macerata 998, quelli in provincia di Fermo 423, quelli in provincia di Ascoli Piceno 279, oltre a 187 pazienti di fuori regione. Sono 8.132 i casi e contatti in isolamento domiciliare, tra cui 1.207 operatori sanitari. (ANSA).