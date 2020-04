Decreto Regione chiarimenti su Dpcm 10/4

Il presidente della giunta regionale Marche Luca Ceriscioli ha firmato questa mattina il decreto che contiene gli indirizzi, i chiarimenti e le disposizioni attuative nel territorio regionale, relativamente alle previsioni del Dpcm 10 aprile 2020. "Questo decreto - afferma il presidente Luca Ceriscioli - contiene linee guida molto importanti, che ci consentono di rendere chiara la portata della norma. L'idea di fondo è prepararci alla ripartenza. Per la prima volta, infatti, si concede la possibilità di una azione preparatoria e propedeutica alla riapertura alle aziende che non sono nell'elenco di quelle che possono immediatamente ripartire o nella loro filiera. Ringrazio le Prefetture, attori fondamentali di questo processo e che hanno lavorato e collaborato con noi per la stesura di questo documento". Il decreto è consultabile sul sito della Regione all'indirizzo: http://www.regione.marche.it/Portals/0/Salute/Coronavirus/Decret oPresidente_Soggetto%20Attuatore%20n_99%20del%2016%20aprile%2020 20.pdf.