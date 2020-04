Coronavirus: Ceriscioli, chi riparte dimostri responsabilità

(ANSA) - ANCONA, 16 APR - "E' fondamentale che in tutte le attività consentite siano osservate al massimo le condizioni di sicurezza sanitaria". Ad affermarlo è il presidente della Regione Luca Ceriscioli che ha firmato il decreto contenente gli indirizzi, i chiarimenti e le disposizioni attuative nel territorio regionale per il Dpcm 10/4 nell'emergenza coronavirus.

"E' giusto ripartire, - osserva - ma non mettendo a repentaglio i buoni risultati ottenuti. Abbiamo aperto la giornata di oggi con una notizia molto buona sui tamponi: solo 77 su più di mille esaminati - prosegue il presidente - sono risultati positivi alle analisi di laboratorio. Questi risultati non devono essere vanificati. Tutti coloro che hanno l'opportunità di ripartire, o di prepararsi a farlo,- conclude - devono dimostrare lo stesso senso di responsabilità che ci ha portato ai buoni risultati di oggi, per non mettere a repentaglio il presente e soprattutto per contrarre al massimo i tempi necessari per la ripresa futura.(ANSA).