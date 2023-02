A Milano debutta il burger con farina di grillo

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Il telefono ha iniziato a squillare di buon mattino, ci sono persone che hanno prenotato anche da lontano, Roma o Torino, per venire a mangiare il nostro hamburger. Non è mancata qualche telefonata di protesta, ma poche. Più forti le critiche sui social, ma quelle ce le aspettavamo. In ogni caso, oggi a Milano abbiamo lavorato benissimo". A raccontare le ultime ore prima del lancio - questa sera - del Grillo Cheeseburger da Pane & Trita, brand della ristorazione milanese e brianzolo, è uno dei soci, Filippo Lo Forte. Il burger realizzato con una quota dell'1,6% di farina di grillo nell'impasto attira la curiosità: chi lo ha assaggiato, ne evidenza il sapore tutt'altro che pronunciato dato che, appunto, la percentuale è minima. Ma questo nuovo superfood incuriosisce e divide: sui social media, in particolare, non si risparmiano invettive di nessun tipo, ma in molti, invece, si dimostrano curiosi e disponibili ad assaggiarlo. Il burger con la farina dell'insetto resterà in menu per un periodo limitato (almeno per il momento) e sarà disponibile a partire da questa sera per l'intero fine settimana. Lo compongono pane artigianale verde, hamburger con polvere di grillo, scamorza fusa, cavolo viola, patata americana crispy e salsa Pane & Trita. La vendita del nuovo burger è permessa dopo il varo del nuovo regolamento approvato dall'Unione Europea lo scorso 24 gennaio, che autorizza l'utilizzo e il commercio della farina del cosiddetto Acheta domesticus. (ANSA).